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'de Dirar ve Kruse antrenmana katılmadı

'de sakatlığı süren ile kasığında ağrı bulunan , maçı öncesi yapılan antrenmanda yer almadı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.10.2019 13:05
Fenerbahçe'de Dirar ve Kruse antrenmana katılmadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Tedavisi devam eden Nabil Dirar ile kasığındaki ağrı nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirilen Max Kruse, antrenmana katılmadı.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşması, yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

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Fenerbahçe'de Dirar ve Kruse antrenmana katılmadı
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