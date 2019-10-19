Haksız rekabete izin vermeyiz

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Divan Kurulu'nda konuşan başkan Ahmet Ağaoğlu, Bankalar Birliği yapılandırmasına en iyi hazırlanan kulübün kendileri olduğunu söyledi. Ağaoğlu,diye konuştu. Ağaoğlu, TFF tarafından Ocak ayında yürürlüğe konulması planlanan Mali Fair Play kriterleri için de şunları söyledi: "Çünkü bu haksız rekabetin ödüllendirilmesi anlamına gelir. Talimatın yürürlüğe girmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz."2000'DEN sonra ilk kez Trabzon'un borçlarının azaldığını dile getiren Başkan Ağaoğlu, "Şu anda borcumuz 940 milyon lira. İçerisinde 85 milyon liralık bir benzin istasyonundan TMSF'nin alacağı da var. Önümüzdeki hafta onun satışı da gerçekleştirilecek. O zaman borç, 1 milyon 292 milyondan 940 milyon liraya inmiş olacak" ifadelerini kullandı. UEFA'nın, takımın Avrupa'da mücadele edebilmesi için elde edilen gelirlerin bir bölümüne el koyduğunu ve bu duruma itiraz ettiklerini de sözlerine ekleyen Ağaoğlu, "Aralık ayında CAS'ta yapılacak duruşmanın lehimize sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.Trabzonspor Divan Genel Kurulu, Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Barış Pınarı Harekâtı'na destek mesajı verildi. Divan Başkanı Ali Sürmen'in talebi üzerine de salonda bulunan herkes Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek amacıyla asker selamı verdi