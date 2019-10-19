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Maç Sonucu | 2-1

TFF 1. Lig'in 8. haftasında , sahasında 'u 2-1 yendi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 19.10.2019 16:25
Maç Sonucu | Hatayspor 2-1 Adana Demirspor
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-1 yendi.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erkan Akbulut, Mehmet Emin Tuğral

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez (Dk. 70 Alican Özfesli), Aabid, Mirkan Aydın, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Dk. 83 Barbosa), Mesut Çaytemel, Quali, Sadri Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ (Dk. 74 Hamza Gür)

Adana Demirspor: Emrullah Şalk, Adil Demirbağ, Traore, Tevfik Altındağ, Hakan Bilgiç, Volkan Şen (Dk. 81 Levent Ayçiçek), Sinan Kurt, Stokes, Mehmet Uslu (Dk. 63 Orhan Taşdelen), Berk Yıldız (Dk. 73 Vedat Bora), Rassoul

Goller: Dk. 2 Sinan Kurt (Adana Demirspor), Dk. 60 Selim Ilgaz, Dk. 84 Hamza Gür (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Sinan Kurt, Dk. 48 Volkan Şen, Dk. 87 Emrullah Şalk, Dk. 87 Kurtuluş Yurt (Yedek kulübesinde) (Adana Demirspor)

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Maç Sonucu | Hatayspor 2-1 Adana Demirspor
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