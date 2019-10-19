Tüketimden üretim modeline geçeceğiz

Hürser Tekinoktay, Süleyman Seba döneminin ardından göreve gelen yönetimlerin har vurup, harman savurduğunu ileri sürdü. Tekinoktay, "Borç 6 milyondan 500 milyon dolara geldi. 'Biz ve onlar' dediğimiz zaman, bunu boşuna demiyoruz. Karşımızda 2 başkan adayı var. Hepsi bu dönemlerde görev aldı.
Faizi faizle ödeyecek bir ekonomik model sizi kurtarabilir mi? Biz üretim modeline geçeceğiz. Öz kaynaklara döneceğiz" ifadelerini kullandı. Tekinoktay, Abdullah Avcı için de "Bizim kontratlı hocamız. Böyle bir durumda etiğe aykırı bir düşüncede bulunmak doğru değil. Yolları ayırma gibi bir düşüncemiz yok"
değerlendirmesinde bulundu.