Tüketimden üretim modeline geçeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Hürser Tekinoktay, Süleyman Seba döneminin ardından göreve gelen yönetimlerin har vurup, harman savurduğunu ileri sürdü. Tekinoktay, "Borç 6 milyondan 500 milyon dolara geldi. 'Biz ve onlar' dediğimiz zaman, bunu boşuna demiyoruz.Faizi faizle ödeyecek bir ekonomik model sizi kurtarabilir mi? Biz üretim modeline geçeceğiz. Öz kaynaklara döneceğiz" ifadelerini kullandı. Tekinoktay, Abdullah Avcı için dedeğerlendirmesinde bulundu.