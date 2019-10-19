Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı! - Toulouse 2 - 1 Lille (MAÇ SONUCU)

'nın asisti mağlubiyete engel olamadı! - 2 - 1 Lille (MAÇ SONUCU)

1 10. hafta karşılaşmasında Milli oyuncularımız ile 'in form giydiği Lille, 'a 2-1'lik skorla mağlup olarak deplasmandan eli boş döndü. İşte maçın detayları...

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.10.2019 02:00 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 02:01
Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı! - Toulouse 2 - 1 Lille (MAÇ SONUCU)

Fransa Ligue 1'in 10'uncu hafta maçında milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille deplasmanda konuk olduğu Toulouse'a 2-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 58'inci dakikada Yaya Sanogo ve 66'ncı dakikada Max Gradel kaydederken, konuk takımın tek golü 90'ıncı dakikada Fonte'den geldi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı müsabakaya 77'nci dakikada dahil olurken takımının attığı golde asisti yapan isim oldu. Mehmet Zeki Çelik ise sakatlığı nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Yazıcı'nın asisti mağlubiyete engel olamadı! - Toulouse 2 - 1 Lille (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN