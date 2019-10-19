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Zor da olsa ! - yine sahnede... - Juventus 2 - 1 (MAÇ SONUCU)

Serie A liginde liderliğini sürdüren , konuk ettiği 'yı 2-1'lik skorla devirerek yoluna devam etti. İşte maça ilişkin tüm detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 20.10.2019 02:02 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 02:02
Zor da olsa Juventus! - Cristiano Ronaldo yine sahnede... - Juventus 2 - 1 Bologna (MAÇ SONUCU)

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-1 yendi.

Ligin 8. hafta mücadelesinde Juventus, Allianz Stadı'nda Bologna'yı konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Juventus, 19. dakikada yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Bologna, 26. dakikada Danilo'nun ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, 54. dakikada Miralem Pjanic'in fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti.

Puanını 22'ye çıkaran namağlup Juventus, bu hafta da liderliği garantilerken, Bologna ise 9 puanda kaldı.

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Zor da olsa Juventus! - Cristiano Ronaldo yine sahnede... - Juventus 2 - 1 Bologna (MAÇ SONUCU)
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