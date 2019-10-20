A Spor’a engelleme

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe kafilesinin dün Denizli'ye indiği dakikalarda havalimanında gerginlik yaşandı.Taraflar arasında gerginlik yaşanırken araya giren çevik kuvvet olayı daha fazla büyümeden önledi. Kimliği henüz bilinmeyen ve neden orada bulunduğu anlaşılamayan şahsın Fenerbahçeli yetkililerince de tanınmadığı belirtildi. Şahsın Fenerbahçeli futbolcularla fotoğraf çektirmesi de dikkat çekti.Fenerbahçe kafilesi Denizli'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Ligde tam 9 yıl aradan sonra Denizli'ye gelen takımlarını bağırlarına basan taraftarlar meşaleler yakıp, tezahürat yaptılar.