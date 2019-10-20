Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Alanyaspor - Rizespor (Canlı)

- Rizespor (Canlı)

Süper Lig'in 8. hafta maçında ile karşı karşıya geliyor.

Giriş Tarihi: 20.10.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 16:39
Alanyaspor - Rizespor (Canlı)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan Alanyaspor - Rizespor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor.

MAÇIN CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Takımların kadrolar şöyle:

ALANYASPOR: Jose Marafona, Onur Bulut, Georgios Tzavellas, Welinton, Fabrice N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis, Efecan Karaca, Tasos Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse
Yedekler: Haydar Yılmaz, Baiano, Kaan Kanak, Steven Caulker, Umut Güneş, Musa Çağıran, Tayfur Bingöl, Djalma Campos, Veysel Ünal, Yacine Bammou

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Mohamed Abarhoun, Dimitris Chatziisaias, Montassar Talbi, Dario Melnjak, Ismael Diomande, Abdullah Durak, Fernando Boldrin, Braian Samudio, Yan Sasse
Yedekler: Tarık Çetin, Yusuf Acer, Burak Albayrak, Mykola Moroziuk, Atakan Akkaynak, Umar Aminu, Barış Alıc, Amedej Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin, Nill de Pauw

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor - Rizespor (Canlı)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN