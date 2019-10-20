Alanyaspor - Rizespor (Canlı)

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.30'da başlayan Alanyaspor - Rizespor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor.
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Takımların kadrolar şöyle:
ALANYASPOR: Jose Marafona, Onur Bulut, Georgios Tzavellas, Welinton, Fabrice N'Sakala, Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis, Efecan Karaca, Tasos Bakasetas, Junior Fernandes, Papiss Cisse
Yedekler: Haydar Yılmaz, Baiano, Kaan Kanak, Steven Caulker, Umut Güneş, Musa Çağıran, Tayfur Bingöl, Djalma Campos, Veysel Ünal, Yacine Bammou
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Mohamed Abarhoun, Dimitris Chatziisaias, Montassar Talbi, Dario Melnjak, Ismael Diomande, Abdullah Durak, Fernando Boldrin, Braian Samudio, Yan Sasse
Yedekler: Tarık Çetin, Yusuf Acer, Burak Albayrak, Mykola Moroziuk, Atakan Akkaynak, Umar Aminu, Barış Alıc, Amedej Vetrih, Oğuz Kağan Güçtekin, Nill de Pauw