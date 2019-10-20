Bir varmış bir yokmuş

Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi Max Kruse üzüntüsü yaşandı. Sarı-lacivertlilerde hafta boyunca kasık ağrıları olan, ancak cuma günü antrenmana katılan Kruse, dün yapılan son çalışmaya ağrıları nedeniyle katılamadı. Alman futbolcu, sakatlığının uzun süreli hale gelmemesi için riske edilmedi ve Denizli'ye götürülmedi. Kruse'nin yerine Zajc forma giyecek. Kaptan Emre Belözoğlu ise son iki gün katıldığı antrenmanlar sonrasında ağrıları azalınca kafileye dahil edildi. Yedek soyunacak olan Emre skora göre 20-30 dakika süre bulabilecek.

Sakatlıkları geçen Hasan Ali Kaldırım, Rodrigues ve Moses takımdaki yerini alacak. Stoperde ise Jailson-Serdar değişikliği var. Yanal'ın Antalyaspor maçındaki hata nedeniyle Brezilyalı'yı dinlendireceği bildirildi.

Fenerbahçe İrfan Can'dan vazgeçmiyor

DENİZLİ'DE ZORLU RANDEVU

Fenerbahçe, bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde geride kalan 7 maçta 11 puan topladı. Yukatel Denizlispor'un ise ligde 8 puanı bulunuyor.



GÜRCAN BİLGİÇ DİYOR Kİ

Ersun Yanal'ın sisteminin en önemli oyuncularından biri Max Kruse... Bu yüzden maç için bir deneme yapmak istediler ve bekledikleri sonucu alamadılar muhtemelen... Şimdi Vedat Muriqi'nin arkasında kimin oynayacağı önemli. Deniz Türüç ve Mija Zajc bu göreve en yakın isimler. Ancak kazanılması gereken maçta çok önemli bir eksik Kruse... Uzun bir maratonda bu tip sakatlıkları beklemek lazım. Fenerbahçe kadrosundaki sıkıntılar Rodallega'sız Denizlispor'dan daha büyük değil.