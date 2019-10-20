Bursaspor’dan muhteşem dönüş

BUGÜN NELER OLDU

TFF 11 Lig'de Bursaspor, sahasında 10 kişi kaldığı maçta Ümraniyespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada konuk ekip adına Emircan Altıntaş'tan geldi. Toplam 10 sarı kartın çıktığı maçın 76'ncı dakikasında Diarra gördüğü kırmızı kartla Bursaspor'u 10 kişi bıraktı.İki dakika sonra Burak Kapacak'ın asistindeve Bursaspor zorlu maçtan 3 puan çıkarmayı başardı.Karşılaşma öncesi yapılan seremoni sırasında Bursaspor ve Ümraniyesporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdiler. Tribünler de bu pozu ayakta alkışladı.