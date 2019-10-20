Bursaspor’dan muhteşem dönüş

TFF 11 Lig'de Bursaspor, sahasında 10 kişi kaldığı maçta Ümraniyespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı. Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada konuk ekip adına Emircan Altıntaş'tan geldi. Toplam 10 sarı kartın çıktığı maçın 76'ncı dakikasında Diarra gördüğü kırmızı kartla Bursaspor'u 10 kişi bıraktı. Bursaspor eksik kalmasına rağmen 81. dakikada Anıl Karaer ile durumu 1-1 yaptı.
İki dakika sonra Burak Kapacak'ın asistinde Kubilay Kanatsızkuş yeşilbeyazlıları 2-1 öne geçirdi
ve Bursaspor zorlu maçtan 3 puan çıkarmayı başardı.
MEHMETÇİĞE SELAM DURDULAR
Karşılaşma öncesi yapılan seremoni sırasında Bursaspor ve Ümraniyesporlu futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verdiler. Tribünler de bu pozu ayakta alkışladı.