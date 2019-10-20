Fatih Terim Falcao’yu çöpe atmaz!

BUGÜN NELER OLDU

Sivasspor maçını 3-2 kazanarak rahat bir nefes alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in karşılaşma sonrası Radamel Falcao ile ilgili söyledikleri gündeme damga vurdu. Ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Kolombiyalı için,diyen tecrübeli hocanın bu açıklamaları kamuoyunda 'Falcao'ya imalı gönderme' olarak yorumlandı.dedirten bu sözleri,yazarları masaya yatırdı…Falcao, Galatasaray'a gelirken Monaco'da hiç maça çıkmadı. Sezon öncesi kampını da Copa America maçları nedeniyle kaçırdı.Falcao'nun aşil tendonunda bir sakatlığı olduğu söyleniyor. Yaşını da düşünürsek tam iyileşmeden oynatmak gelecek maçları da kaçırmasına neden olabilir. Terim'in kullandığıkelimesi aslında sakatlığı izin verirse anlamına geliyor. Çünkü Terim, basın toplantısında oyuncunun oynamak için çaba sarf ettiğini de dile getirdi. Bu kadar gövdeli ve yönetimin çok uğraştığı bir transferi Terim, çöp haline getirmez ve taraftarı da karşısına almaz.Falcao, Fransa'da ilk hafta cezalı, ikinci hafta ise sakattı. O maçta oynamayınca bunu G.Saray'a transferi için yaptığını söyleyenler vardı. Falcao bu karakterde adam değil. Bugün de Galatasaray'da sakatlığı yüzünden oynamıyor.Falcao ile problemi olduğunu sanmıyorum. Real Madrid maçında kafasında oyunu haftalardır oynarken mutlaka Falcao vardır.O yüzden Kolombiyalı golcünün Real Madrid maçında kulübede başlayacağını, benzer bir tercihin Beşiktaş derbisinde de olacağını tahmin ediyorum.Büyük uğraşlar sonunda transfer edilen ve yıllık 5 milyon Euro kazanan Falcao şu ana kadar Galatasaray'da 361 dakikada forma giydi ve sadece bir gol atabildi. Şampiyonlar Ligi'nde 180 dakika süre aldığı Club Brugge ve PSG maçlarında ağları havalandıramayan 33 yaşındaki golcü, ligde ise sadece Kasımpaşa karşısında golü bulabildi.