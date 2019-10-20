İtalyan futbolunda bir ırkçılık vakası daha

Serie A'nın 8. haftasında, Cenova takımı Sampdoria'ya konuk olan Roma'yı deplasmanda desteklemek için giden 2 bin kadar sarı-kırmızılı taraftar, yeni bir ırkçılık vakasına imza attı.

Sampdoria'da forma giyen Gine Bissau asıllı İngiliz 21 yaşındaki Vieira, maçın her iki yarısında da Romalı taraftarların ırkçı tezahüratına maruz kaldı.

Karşılaşmadaki bu hadise dolayısıyla başkent ekibi, Twitter'daki resmi hesabından özür diledi.

Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında, "Roma, Ronaldo Vieira'dan maruz kaldığı ırkçı tezahüratlar nedeniyle özür diler. Kulübümüz, ırkçılığa hiçbir şekilde tolerans gösteremez ve ırkçı hakaretlerden sorumlu olanların tespit edilmesi, aynı zamanda statlara girişinin yasaklanması konusunda ilgili yetkilileri desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Roma Kulübü, birkaç hafta önce Brezilyalı oyuncu Juan Jesus'a da ırkçı sözlerle saldıran bir taraftarının ömür boyu tribünlerden uzak tutulması için yasal girişimde bulunmuştu.