Kayserispor - Kasımpaşa (Canlı)

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 14.00'te başlayan Kayserispor - Kasımpaşa maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor.
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Takımların kadroları şöyle:
KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Miguel Lopes, Benoit Poulain, Levent Gülen, Atila Turan, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Hasan Hüseyin Acar, Bernard Mensah, Pedro Henrique, Umut Bulut
Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Emirhan Civelek, Mert Kula, Yasir Subaşı, Bilal Başacıkoğlu, Nurettin Korkmaz, Aksel Aktaş, Şamil Çinaz, Paul-Georges Ntep
KASIMPAŞA: Fatih Öztürk, Strahil Popov, Veysel Sarı, Syam Ben Youssef, Olivier Veigneau, Abdul Khalili, Aytaç Kara, Ricardo Quaresma, Haris Hajradinovic, Mame Thiam, Mustafa Pektemek
Yedekler: Ramazan Köse, Murat Can Yıldız, Jorge Fernande, Özgür Çek, Uğurcan Yazğılı, Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan, Tobias Heintz, İlhan Depe, Fode Koita