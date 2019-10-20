Mola bitti düşüşe devam!

BUGÜN NELER OLDU

İlk yarıda topa sahip olma noktasında sorun yaşamayan ve rakibine büyük üstünlük kuran siyah-beyazlılar, önceki maçlara nazaran sahayı daha fazla dikine kat etmeye çalıştı.hücumda kendini gösterse de pozisyon üretme konusunda sezon başından bu yana yaşanan sorun aşılamadı.Fizik kapasitesi yüksek bir ekibe karşı teknik oyuncularıyla yanıt vermek isteyen siyah-beyazlılardaElneny ve Atiba orta alanı iyi tuttu ancak hücumda Burak ve Diaby'nin birer pozisyonu hariç etkili bir oyun ortaya çıkmadı.İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta vasat kalan Lens'in yerine Ljajic oyuna girdi. Ceza sahasına daha da yakın oynayan siyah-beyazlılar, Ankaragücü'nün duvarını aşma noktasında sorun yaşadı.karşı değerlendiremediği fırsat maçın en net anıydı.Seçim arefesinde Ankaragücü deplasmanına çıkan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçında alınan galibiyeti Ankara'da taçlandıramadı ve Galatasaray derbisi öncesi ağır bir yara daha almış oldu.Beşiktaş'ta kaptan Burak Yılmaz, 67. dakikada rakibiyle çarpıştı. Sol bacağından problem yaşayınca da oyuna devam edemedi. Yerini Umut'a bırakan 34 yaşındaki tecrübeli golcü siyahbeyazlı takımın sezonu açtığı 8 Temmuz tarihinden bu yana 3. kez sakatlandı. Burak, bundan önce forma giydiği son üç karşılaşmada, Beşiktaş'a 2 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan maçta adeta kırmızı- beyaz şov vardı. Stada girişte taraftarlara Türk bayrağı dağıtıldı. Stadyumda da Mehmetçik'e destek olacak şarkılar çalınırken tribünlerden "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sesleri yükseldi. Ayrıca dev Türk bayrağı açılan tribünde, "İmalat-ı Harbiye'den Beri Hepimiz Mehmet'iz" pankartı açılarak askerlerimize destek olundu.Üç maçlık cezası dolan ve Beşiktaş ilk 11'indeki yerini alan Elneny'nin Ankaragücü kalecisi Korcan'a yaptığı hareket çok tartışıldı. Mısırlı futbolcu, topu kurtarmak isterken ayağının tabanıyla Korcan'ın yüzüne bastı. Ankaragücü tarafı, bu pozisyonda faul ve kart beklerken hakem Ali Şansalan 'Devam' dedi.Ankaragücü'nün futbolcusu Sedat Ağçay, 74. dakikada oyundan alınırken, yavaş davranıp itiraz edince ikinci sarı kartını gördü. Ancak 38 yaşındaki futbolcu, ikinci sarı karttan atılacakken küfür ettiği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.Beşiktaş'ta sezonu kapatan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra sakatlıkları devam eden Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou ve Gökhan Gönül Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, eksiklerin çokluğu nedeniyle mecburi revizyona gitmek zorunda kaldı. Tecrübeli hoca, 2-0 kazandıkları Alanya maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.