Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Real Madrid'de Luka Modric ve Gareth Bale, Galatasaray maçında yok

'de ve , Galatasaray maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan 'de kamp kadrosu belli oldu. İspanyol ekibinde , ve Luca Vazquez sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 20.10.2019 19:44
Real Madrid'de Luka Modric ve Gareth Bale, Galatasaray maçında yok

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de kamp kadrosu açıklandı. Eflatun-beyazlılarda Modric, Bale ve Vazquez sakatlıkları nedeniyle İstanbul'a getirilmeyecek isimler arasında yer aldı.

Sakatlığını atlatan Alman futbolcu Toni Kroos ise Teknik Direktör Zinedine Zidane'ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

Real Madrid'in 21 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Courtois, Areola, Altube
Savunma: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Marcelo, Odriozola, Mendy
Orta Saha: Kroos, Casemiro, Valverde, James, Isco
Forvet: Hazard, Benzema, Jovic, Brahim, Vinicius Jr., Rodrygo

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'de Luka Modric ve Gareth Bale, Galatasaray maçında yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN