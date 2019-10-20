‘Sosa bizden biri’

Trabzonspor
maç fazlası ile zirveye çıkarken maçın ardından Ünal Karaman'dan mutlusu yoktu. Deneyimli teknik adam, öğrencilerini kutlarken, "Zaman zaman oyun içinde zorluklar yaşadık ama sonunda kazanmayı bildik"
dedi. Karaman, Daniel Sturridge'in de zamana ihtiyacı olduğunu ve ona çok yüklenmediklerini vurgulayıp şunları söyledi: "Sturridge takıma yaptığımız yüklemeyi şimdi kaldıramaz, zaman gerekiyor. Biz ne kadar forma aidiyeti hissediyorsak Sosa da aynısını hissediyor. Sosa'nın bu takımdaki duruşu çok önemli. Performansı ile takımı da hep yönlendiriyor."