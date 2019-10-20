‘Sosa bizden biri’

rabzonspor

BUGÜN NELER OLDU

maç fazlası ile zirveye çıkarken maçın ardından Ünal Karaman'dan mutlusu yoktu. Deneyimli teknik adam, öğrencilerini kutlarken,dedi. Karaman, Daniel Sturridge'in de zamana ihtiyacı olduğunu ve ona çok yüklenmediklerini vurgulayıp şunları söyledi: "Sturridge takıma yaptığımız yüklemeyi şimdi kaldıramaz, zaman gerekiyor.