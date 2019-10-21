Ahmet Nur Çebi büyük farkla koltuğu aldı

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman'ın istifa kararı ile başlayan seçim süreci, Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelmesiyle tamamlandı. Siyah-beyazlı kulübün dün BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Serdal Adalı 2983, Hürser Tekinoktay 537 oy alırken, 5009 oyla Çebi, Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Sonuçların ardından kongre üyelerine seslenen Çebi, "Bugün bir değişimin başlangıcı oldu. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş'ı her an yukarıya taşımak olan bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, önümüz parlak" ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİMİ NELER BEKLİYOR?

Beşiktaş'ta başkan seçilen Ahmet Nur Çebi ve ekibini zorlu bir süreç bekliyor.

1- UEFA'ya 30 Ekim tarihine kadar 17 milyon Euro ödeme var. Eğer bu rakam ödenmezse Beşiktaş seneye Avrupa kupalarına katılamayacak.

2- Mayıs ayına kadar 470 milyon TL ödemeler var.

3- Takımın durumu kötü. Kritik Braga ve Galatasaray mücadeleleri çıkışa geçmek için bir fırsat.

Çebi, bugün 17.00'de mazbatasını alacak

Ahmet Nur Çebi: 5009

Serdal Adalı: 2983

Hürser Tekinoktay: 537

YÖNETİM KURULU

AHMET NUR ÇEBİ (BAŞKAN)- 60 yaşında. Ekonomist, iş insanı. Marmara Üniversitesi Ekonomi Fakültesi mezunu. Evli ve üç çocuk babası.

BERKAN GOCAY- 57 yaşında olan İş insanı Berkan Gocay, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce biliyor.

ERDAL TORUNOĞULLARI- 55 yaşında. İş insanı. Evli ve 3 çocuk babası. Felemenkçe ve İngilizce biliyor.

AHMET MESUT URGANCILAR- 52 yaşında. Üst düzey yönetici. Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

EMRE KOCADAĞ- 36 yaşında. İş insanı. Evli ve bir çocuk babası olan Kocadağ, İngilizce biliyor.

ADNAN DALGAKIRAN- 57 yaşındaki Dalgakıran, sanayici... Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

ENİS ULUSOY- 36 yaşında, evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

KEMAL ERDOĞAN- 49 yaşındaki Kemal Erdoğan, iş insanı. Evli ve dört çocuk babası. İngilizce biliyor.

FATİH HAKAN AVŞAR- 45 yaşında. İnşaat mühendisi, iş insanı. Evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

YEDEK ÜYELER

HAKAN DALTABAN- 53 yaşında. İş insanı. Evli ve iki çocuk babası olan Daltaban İngilizce biliyor.

FIRAT FİDAN- 40 yaşında olan iş insanı Fırat Fidan, bir çocuk babası. İngilizce ve Almanca biliyor.

UMUT ŞENOL- 41 yaşındaki iş insanı Umut Şenol, evli ve iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

BİLGEHAN SÜRMEN- 50 yaşında. İş insanı. Evli ve beş çocuk babası olan Sürmen İngilizce biliyor.

ALİ EFE BEZCİ- 29 yaşındaki iş insanı. Evli olan Bezci İngilizce biliyor.

OCAK'A KADAR AVCI'YA DOKUNMAM

AHMET Nur Çebi, siyahbeyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'ya güvendiğini belirtti. Başkan şu ifadeleri kullandı: "Bir boşluk oldu takımda ama düzelecektir. Ben hocamızı başarılı görüyorum. Ocak ayına kadar tartışmasız zaten devam edeceğim hocamla. Hocamın o tarihe kadar başaracağına da şüphem yok. Bir sorun olursa zaten hocamız gereğini yapacak kalite ve değerinde. Türk futbolu için çok değerli Abdullah Hoca. Bizim için çok kıymetli. Kendisinin de yapacağı değerlendirmeler olacaktır."

BEŞİKTAŞ'IN ŞEREFİ VE NAMUSU BİZE EMANET

ÇEBI, seçim sonucunun bindirilmiş kıtaların hedefine ulaşamadığının bir göstergesi olduğunu da belirterek, "Beşiktaş'ın şerefi, namusu, 1 kuruşu, her şeyi bize emanet. Zor günlerimiz de güzel günlerimiz de olacak. Biz bu vazifeyi teslim alıyoruz ve Beşiktaş adına çok güzel şeyler yapacağımıza söz veriyoruz. Beşiktaş Genel Kurulu, bindirilmiş kıtalar olmadığını ve olamayacağını ispatladı. Herkesin birbirine sarıldığı, beraber hareket ettiği bir Beşiktaş için çalışacağız. Büyük aşkımla, Beşiktaş'la kucaklaştım" dedi. Kongrede 8644 kişi oy kullandı. Bu rakam Beşiktaş tarihinin en yüksek katılım oranı oldu.

TEKİNOKTAY'IN OYLARI ERIDI!

MAYIS ayında yapılan seçimde Hürser Tekinoktay büyük sürpriz yapmıştı. Fikret Orman'la yarışan Tekinoktay, geçerli oyların bin 617 oyunu almıştı. Orman 2 bin 882 oyla başkan olmuştu. Ayrıca Tekinoktay'a toplam 3 sandıkta Orman'dan daha fazla oy çıkmıştı. Ancak dünkü seçimde yalnızca 539 oy alabildi.

KONGREDEN NOTLAR

ÜNLÜLER GEÇIDI- BEŞIKTAŞ Olağanüstü Genel Kurulu'na spor, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Aralarında Rıza Çalımbay, Mustafa Sandal, Murat Boz, Nuri Alço'nun da bulunduğu Beşiktaş'ın kongre üyeleri, dün kongreye gelerek oylarını kullandılar.

BAŞKANA DESTEK OLALIM

BEŞIKTAŞ'TA yönetim kurulu başkanlığı görevi resmen sona eren Fikret Orman, kongreye gelip oyunu verdi. Orman, oyunu attıktan sonra yaptığı kısa konuşmada, "Hep beraber yeni başkanımıza destek olmamız lazım" diye konuştu.

BURAK YILMAZ, BRAGA VE G.SARAY MAÇLARINDA YOK

SEZON başından bu yana sakatlıklarla uğraşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Burak Yılmaz'dan geldi. 0-0 biten A.Gücü maçında kasığından problem yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan 34 yaşındaki futbolcunun durumu ciddi. Dün MR'ı çekilen golcünün siyahbeyazlıların Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Braga, bu hafta sonu da Süper Lig'de Galatasaray'la oynayacağı derbide forma giyemeyeceği açıklandı.