Denizlispor 1-2 Fenerbahçe: Maçın röntgeni

SON 5 maçta tek galibiyet alan Fenerbahçe için Denizli deplasmanı çok kritikti. Yanal, kadro seçiminde mümkün olduğunca hazır oyuncuları tercih etti. F.BAHÇE'NİN ilk golüne kadar sosyal medyada en çok eleştirilen isim Tolga Ciğerci takımı rahatlatan isim oldu. EMRE tek başına tarih yazmaya devam ediyor. Kimsenin oynamasını beklemediği deplasmanda 11'de yer aldı. İkinci gol öncesi topu çalan ve asisti yapan isim oldu. Oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe düşüş gösterdi. DENİZLİSPOR'UN farkı bire indirmesinin ardından takımda bocalama yaşandı. Ancak o bölümde Gustavo tecrübesiyle takımın kendine gelmesini sağladı. KANARYA belki istediği oyunu tam olarak sahaya yansıtamasa da kritik haftayı kayıpsız geçti.

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Süper Lig'de evinde Fenerbahçe'ye karşı 4 maç aradan sonra gol atan Yukatel Denizlispor, rakibine karşı bundan önceki son golünü Mayıs 2006'daki maçta atmıştı (1-1).

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Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 7 maçı kazandı. 2006- 2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle 2007-08, 2008-09 ve 2009-10 sezonlarında oynadığı maçlarda galip geldi. Dün de seri sürdü.

Çok yetenekli oyuncularla oynuyorum

F.BAHÇE'NIN golcüsü Vedat Muriqi en son 21 Eylül'de Ankaragücü'nü 2-1 yendikleri maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilemiş, G.Saray ve Antalya karşılaşmalarını sessiz geçmişti. Dün Denizli'de 2 maçlık suskunluğunu bozarken, gol sayısını 4'e çıkardı. Vedat şunları söyledi: "Gol atmasam, takım kazansa da benim için olumlu. Önemli olan galibiyet. Çok yetenekli oyuncularla oynuyorum. Galibiyet serisine devam ederek hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz."

39. dakika golcüsü

TOLGA CIĞERCI bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8. maçta ikinci golünü Yukatel Denizli'ye atarken, Alanya deplasmanında olduğu gibi bu gol de 39. dakikada geldi. Sarı-lacivertliler Alanya karşılaşmasını 3-1 kaybetmişti. Tolga, Süper Lig kariyerinde attığı 8 golün 4'ünü deplasman maçlarında kaydetti.

Bireysel hatadan yediğimiz 7. gol!

F.BAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal maç sonu galibiyeti şöyle yorumladı: "Her takım için deplasmanlar zor geçecek. Biz ideal oyuncularımızı takıma kazandırıp onların performanslarını yükseltmek için uğraşıyoruz. 70. dakikaya kadar tamam ama ondan sonrasını yani 2-0'dan sonrasını iyi oynamalıydık. Bu sezon bireysel hatadan yediğimiz 7. gol. Emre özel bir oyuncu ve karakter. Fenerbahçeli ve Fenerbahçe'ye destek olacak her alanda gözünü kapatıp destek veriyor. Takımın bir gücü var tabii, onu da yukarı çektiğimizde hem liderlik açısından hem de bütünlük açısından bize önemli mesafe kat etmemizde yardımcı. (Ferdi'yi oynatmaması ile ilgili) CV'si Fenerbahçe ile özdeşleşmemiş demek kimsenin hakkı değil, oyuncumuzu kullanacağız."

Süper Lig tarihinde Denizlispor'a en fazla gol atan takım olan Fenerbahçe (89), aynı zamanda rakibini en fazla mağlup eden ekip olan Beşiktaş'ı (26 galibiyet) yakalamak için dün sahaya çıktı ve bunu da başardı.



1. Emre Belözoğlu ön alanda yaptığı baskıyla topu Sackey'den söktü ve sağ taraftan ceza sahasına girdi.



2. Tecrübeli futbolcu sağ ayağıyla içeri çevirdi.

3.Vedat Muriqi topa dokundu ve skoru 2-0'a getirdi.



4. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Isla'nın ortasında Muriqi kafayı vurdu. Direkten dönen top Tolga'nın önünde kaldı ve 27 yaşındaki futbolcu yakın mesafeden sağ ayağıyla vuruşunu yaparak takımını öne geçirdi.