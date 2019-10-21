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Fırtına gibi esiyor

En son 2010-11’in ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, tam 8 yıl aradan sonra 15 puanla en iyi dönemini yaşıyor

YUNUS EMRE SEL Futbol
Giriş Tarihi: 21.10.2019
Fırtına gibi esiyor
SÜPER Lig'in 8'inci haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek puanını 15'e yükselten Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle son 8 sezonun en yüksek puanına ulaştı. 2010-11 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, sonraki süreçte 2011- 12 sezonunda 13, 2012-13 sezonunda 13, 2013-14'te 14, 2014-15'te 9, 2015- 16'da 10, 2016-17'de 10, 2017-18'de 9, 2018-19'da 13 ve bu sezon ise 15 puanı hanesine yazdırdı. Karaman ayrıca Trabzonspor'un en yüksek puanını topladığı 2010-11 sezonunda da yardımcı antrenördü. Teknik direktör Ünal Karaman bu parlak performansa rağmen oldukça temkinli. Karaman, "Perşembe günü Avrupa Ligi'nde kritik bir maç oynayacağız. Kazanırsak sevincimiz ve heyecanımız iki kat artacaktır. O yüzden rehavet asla istemiyorum. Her zaman olduğu gibi işimizi yapacağız" dedi.
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Fırtına gibi esiyor
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