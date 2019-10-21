Fırtına gibi esiyor

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ederek puanını 15'e yükselten Trabzonspor, söz konusu haftalar itibariyle son 8 sezonun en yüksek puanına ulaştı. 2010-11 sezonunun ilk 8 haftasında 17 puan toplayan bordo-mavililer, sonraki süreçte 2011- 12 sezonunda 13, 2012-13 sezonunda 13, 2013-14'te 14, 2014-15'te 9, 2015- 16'da 10, 2016-17'de 10, 2017-18'de 9, 2018-19'da 13 ve bu sezon ise 15 puanı hanesine yazdırdı.Teknik direktör Ünal Karaman bu parlak performansa rağmen oldukça temkinli. Karaman, "Perşembe günü Avrupa Ligi'nde kritik bir maç oynayacağız. Kazanırsak sevincimiz ve heyecanımız iki kat artacaktır.dedi.