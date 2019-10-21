Kayseri, Paşa’yı elinden kaçırdı

Maddi sıkıntılarla boğuşan İstikbal Mobilya Kayserispor, dün sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak ligde geride kalan 8 haftada galibiyet alamayan tek takım oldu. Maç öncesi alacakları için yönetime baskı yapan Adebayor, Djedje, Abdennour ve Tavares kadro dışı bırakıldı.

Karşılaşmada Kasımpaşa 6. dakikada Thiam'ın golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 56'da Henrique ile beraberliği sağladı. İkinci yarıda çok sayıda net fırsatı değerlendiremeyen Kayserispor, 1 puana razı geldi ve ligin dibine demirledi.

Bu arada Kayserispor cephesi, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimine isyan etti. 3 pozisyonda penaltılarının verilmediğini savunan sarı-kırmızılılar, VAR'dan da uyarı yapılmamasına tepki gösterdi.