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Kayseri, Paşa’yı elinden kaçırdı

Thiam’ın golüne Henrique ile karşılık veren sarı-kırmızılılar, çok sayıda fırsatı harcadığı maçta ile berabere kaldı ve ligdeki ilk galibiyetini alma şansını tepti...

Giriş Tarihi: 21.10.2019
Kayseri, Paşa’yı elinden kaçırdı

Maddi sıkıntılarla boğuşan İstikbal Mobilya Kayserispor, dün sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak ligde geride kalan 8 haftada galibiyet alamayan tek takım oldu. Maç öncesi alacakları için yönetime baskı yapan Adebayor, Djedje, Abdennour ve Tavares kadro dışı bırakıldı.

Karşılaşmada Kasımpaşa 6. dakikada Thiam'ın golüyle öne geçti. Sarı-kırmızılılar, 56'da Henrique ile beraberliği sağladı. İkinci yarıda çok sayıda net fırsatı değerlendiremeyen Kayserispor, 1 puana razı geldi ve ligin dibine demirledi.

Bu arada Kayserispor cephesi, hakem Atilla Karaoğlan'ın yönetimine isyan etti. 3 pozisyonda penaltılarının verilmediğini savunan sarı-kırmızılılar, VAR'dan da uyarı yapılmamasına tepki gösterdi.

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Kayseri, Paşa’yı elinden kaçırdı
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