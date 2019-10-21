Konyaspor ilk dakikada kızardı,Yeni Malatyaspor'a direnemedi

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Konyaspor'u Guilherme ve Robin Yalçın'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti ve haftayı 5. sırada tamamladı. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren ve evindeki ilk yenilgisini alan Konyaspor ise 12 puanda kaldı. Konyaspor'da, kaleci Serkan Kırıntılı maçın henüz 1. dakikasında kırmızı kart gördü.

İttifak Holding Konyaspor 0-2 BtcTurk Yeni Malatyaspor | Maçın istatistikleri için tıklayın

4' Guilherme

52' Robin Yalçın

Maçtan dakikalar

İlk yarı

1. dakikada Konyaspor yarı sahasına gönderilen hava topunu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

3. dakikada konuk ekip öne geçti. Guilherme'nin ceza yayı içinden kullandığı serbest vuruşta, top ağlara gitti: 0-1.

8. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üst direkten auta çıktı.

33. dakikada Shengelia'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda, kaleci Farnolle topu güçlükle çeldi.

38. dakikada Chebake'nin sağ kanattan ortasında, topa iyi yükselen Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanı içinde Skubic'in uzaklaştırmak istediği top Robin Yalçın'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

58. dakikada Shengelia ile duvar pasında topla hareketlenen Ömer Ali Şahiner kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldı. Pozisyonun devamında Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, kaleci Farnolle topu çeldi.

66. dakikada Jevtovic'in uzaktan sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı yumrukladı.

Karşılaşma BtcTurk Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 3 Ertuğrul Taşkıran), Jevtovic, Jonsson (Dk. 87 Hadziahmetovic), Shengelia (Dk. 68 Daci), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme (Dk. 75 Bifouma), Donald (Dk. 87 Ahmed Ildiz), Fofana (Dk. 68 Gökhan Töre), Jahovic

Goller: Dk. 3 Guilherme, Dk. 52 Robin Yalçın (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 1 Serkan Kırıntılı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Mustafa Akbaş, Dk. 64 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 24 Jevtovic (İttifak Holding Konyaspor)