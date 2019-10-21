Son dakika: Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını bugün Vodafone Park Moda Merkezi'nde düzenlenen törenle aldı.

Başkan Çebi mazbata töreni sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genel seçimde kongremizi idare eden Uluç Gürkan Bey ve arkadaşlarına, Divan Kurulu Başkanımız Tevfik Yamantürk ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çok sağlıklı ve nezih bir kongre geçirdik. Bu aldığımız mazbatalar bizim aşık olduğumuz camiamızın bize vediği bir yetki belgesidir. Mazbata almak onur ve gururdur. Ne kadar çok iş yaparsak o kadar hayırlı katkılar vermiş oluruz. Aldığımız mazbatalar sürelidir, bunun farkındayız. Onun için hemen yönetim olarak toplantı yapıp işe başlamak istiyoruz. Bu benim 4. mazbatamdı. Bu kez başkan olarak almayı nasip etti Allah bana. Hepimiz yolu açık olsun."