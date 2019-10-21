Son dakika haberleri! Beşiktaş'ta ilk istifa...

Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından Beşiktaş'ta ilk istifa geldi. Son dakika haberine göre Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Uğur Gökhan Sarı görevinden ayrıldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Sarı'nın istifasıyla ilgili olara Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Şirketler Grubu Genel Koordinatörü ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Uğur Gökhan Sarı 21.10.2019 (bugün) tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır."