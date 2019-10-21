BUGÜN NELER OLDU

LEİCESTER City formasıyla gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, Daily Mail'in yaptığıon birinde yer aldı. Çağlar'ın partneri ise Liverpool'un süperstarı Virgil van Djik oldu. Milli futbolcu takımının 2-1 kazandığı Burnley maçında da 8/14 ikili mücadele (En başarılı 2. futbolcu), 5 top kapma (Takımın en iyisi) ve 6 top uzaklaştırma ile oynadı.İTALYA Serie A'da Inter, Sassuolo deplasmanında 4-3 kazanırken maça bir paraşütçü damgasını vurdu. Milano ekibi Martinez ve Lukaku'nun ikişer golü ile 4-1 öne geçerken Djuricic ve Boga ev sahibi adına farkı azalttı. Ancak başka gol sesi çık mayınca düelloda kazanan taraf Inter oldu.herkesi şaşkına çevirirken güvenlik güçleri davetsiz misafiri saha dışına çıkardı.UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile aynı grupta bulunan Roma, Sampdoria deplasmanından 1 puan çıkarabildi. Serie A'nın son sırasındaki rakibine konuk olan başkent ekibi, 90 dakika boyunca maçın hakimi olsa da bir türlü son vuruşlarda başarılı olamayınca 1 puana razı oldu. Roma'da Kluivert 86'da kırmızı kart gördü.Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında VakıfBank, evinde konuk ettiği Türk Hava Yolları'nı 29-27, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-siyahlılar, bu galibiyetle ligde 3'te 3 yaptı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 25 Ekim Cuma günü deplasmanda Yeşilyurt'la karşı karşıya gelecek.Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında İzmit Belediye, normal süresi 81-81 tamamlanan ve uzatmaya giden maçta deplasmanda Beşiktaş TRC İnşaat'ı 89-88 yendi. Beşiktaş'ta Yvonne Anderson 32, Bahar Çağlar 21, Snytsina da 20 sayı üretti. İzmit Belediyespor'da ise Cado 22 sayı ile en skorer isim olurken Gizem Yavuz 17 sayı ile ona eşlik etti. Günün diğer maçlarında OGM Orman, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'u 94-72 yendi. Galatasaray da Botaş'ı deplasmanda 76-64 mağlup etti.