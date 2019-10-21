UEFA bunu gördün mü?

BUGÜN NELER OLDU

BARIŞ Pınarı Harekâtına destek veren Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bırakan Alman St. Pauli, teröristlere bu kez alenen destek verdi. Spora siyaset karıştırıldığı gerekçesi ile Şahin'e bir daha forma vermeme kararı alan Bundesliga 2 temsilcisi, Darmstadt maçında terör örgütünün renkleri ile koreografi yaptı. Alman kulüpleri asker selamı ve diğer Türkiye'ye destek mesajları nedeniyle Türk oyuncularını bir bir sorguya çekip siyasete karışmamalarını öğütlerken