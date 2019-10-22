"Abdullah Avcı'ya bu sezon tabela üstünden bakmak, futbol cahilliği"

MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş, Burak Yılmaz'ı kaybetti, derbide yok. Teknik kadro diken üstünde. Braga ve G.Saray maçları Abdullah Avcı için köprüden önce son çıkış mı? Yeni yönetim de işbaşı yaptı…

AHMET ÇAKAR: Avcı için çok kritik günler başlıyor. Alem-i cihan da olsun Beşiktaş gibi büyük takımlarda art arda gelen başarısızlıklarda ilk fatura teknik direktöre çıkar ve üstelik bu dünyanın her yerinde de böyledir. Üstelik Avcı'nın başında bir Sergen Yalçın kılıcı var. Taraftar Avcı'yı maalesef daha kabullenemedi. Alınan en küçük başarısızlıkta Sergen'in adı dillendiriliyor. Braga ve G.Saray maçları bana göre Avcı için tamam-devam maçları.