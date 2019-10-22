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maçı ne zaman, saat kaçta? H grubu ?

maçı için geri sayım başladı. H grubu üçüncü hafta mücadelesinde Hollandalı takım kendi sahasında İngiliz takımı ağırlayacak. Heyecan dolu mücadele ile ilgi detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İki takımın bugüne kadar Avrupa kupalarında hiç karşılaşmamış olmaları ise dikkat çekiyor. İngiliz takım Şampiyonlar Ligi H grubunda yaptığı iki maçta da galip gelirken Ajax, son iki mücadelesinin birinde mağlup olduğu görülüyor. Peki, , saat kaçta? Ajax Chelsea maçı canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 10:06
Ajax Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi H grubu Ajax Chelsea maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H grubunun bu hafta oynanacak maçları için heyecan dorukta. Grubun şimdilik zirvesinde yer alan Ajax, üçüncü sıraya adını yazdıran Chelsea ile mücadele edecek. İngiliz takım Ekim 2013 tarihinden bu yana ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti alabilmek için mücadele edecek. Amsterdam Arena stadyumunda karşılaşılacak mücadele için spor severler internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki Ajax Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax Chelsea maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

AJAX CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi H grubu üçüncü hafta karşılaşmalarında Ajax Chelsea maçı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Amsterdam Arena stadında karşılaşılacak olan mücadele yarın yani 23 Ekim tarihinde saat 19.55'te başlayacak.

AJAX CHELSEA MAÇI CANLI OLARAK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ajax Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı; CBC Sport , Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

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