Alexander Sörloth babasını geçti

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, bugüne kadar oynadığı 14 maçta 7 gol, 3 asistlik performans ortaya koyarak, 1993-94 sezonunda Bursaspor forması giyen babası Goran Sörloth'un 26 resmi maçta ulaştığı 5 gollük rakamı çok kısa sürede geçmeyi başardı. Sezon başında sözleşme imzalarken babasından çok daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışacağı vurgusunu yapan ve bu yönde taraftarlara söz veren Norveçli oyuncu, son dönemdeki yükselen performansı ile hem bordo-mavili taraftarların hem de teknik heyetin gözdesi olmayı başardı.

SON 3 MAÇTA DA GOL ATTI

Trabzonspor'un satın alma opsiyonuyla iki yıllığına Crystal Palace kulübünden kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu, oynadığı son üç maçta da fileleri havalandırarak kendisine gösterilen güveni boşa çıkarmadı.

OBİ MİKEL MESAİSİ

Trabzonspor'un 4-1 kazandığı Gaziantep maçından önce sağ üst adalesinde gerilme meydana gelen Obi Mikel, riske edilmemişti. Tecrübeli oyuncunun perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki Krasnodar karşılaşmasında forma giymesi için yoğun çaba sarf ediliyor. Sağlık kurulunun Nijeryalı yıldızla ekstra mesailer yaptığı ve Obi Mikel'in de maçta oynamak için verilen programa harfiyen uyduğu öğrenildi.

HAKEM AVUSTURYALI

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 3. hafta maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Lechner'in yardımcılıklarını ise Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek.