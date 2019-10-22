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Artık karar Emre Belözoğlu'nun

'de kırık kaburgasına rağmen Yukatel Denizlispor maçında sahaya çıkan ve takımını zafere taşıyan Emre Belözoğlu bundan sonra ağrı durumuna göre oynayıp oynamayacağına karar verecek.

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Artık karar Emre Belözoğlu'nun

Milli Takım'ın Arnavutluk maçında kırık kaburgası ile oynayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'yi de yalnız bırakmadı ve Denizli'de sahaya çıktı. Maçın ardından "Nefes alamamak dışında iyiyim" diyen kaptan Emre Belözoğlu'nun maç günü Ersun Yanal ile konuşarak ilk 11'e girdiği öğrenildi.

"Hocam ağrı hissetmiyorum, görev verirseniz oynarım" diyen Emre, hemen Miha Zajc'ın yerine ilk 11'e alındı. Deneyimli oyuncu Konyaspor maçında da oynamak isterken teknik heyet de özel program hazırladı. Hafta boyunca gerekirse idmana bile alınmadan çalışacak olan 39 yaşındaki oyuncu, kendini iyi hissederse foma giyecek.

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