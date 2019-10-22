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maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

3. Hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile başlıyor. D grubu üçüncü maçlarında ise İspanyol ekibi , Almanya ekibi ’i sahasında ağırlayacak. Atletico Madrid geride bıraktığı 2 maçta 4 puan alarak gruptan çıkma adına büyük adım atarken, diğer tarafta ise henüz grupta puanla tanışamayan ve -4 averaja sahip olan Leverkusen bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler ‘Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda ve ne zaman’ sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Peki, Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda oynanacak?

Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:36
Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?

Şampiyonlar Ligi D grubu 3. Hafta mücadelesinde Atletico Madrid Bayer Leverkusen ile karşı karşıya gelecek. Bir tarafta İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid diğer tarafta ise her ne kadar bu sezona kötü bir başlangıç yapsa da kaliteli kadrosu bulunan Bayer Leverkusen bulunuyor. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler 'Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda ve ne zaman' sorusunu aratıyor. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte detaylar…

ATLETİCO MADRİD BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA NE ZAMAN?

Atletico Madrid ve Bayer Leverkusen'i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi D Grubu maçı 22 Ekim Salı günü oynanacak. Mücadele TSİ 19:55'te başlayacak.

Zorlu karşılaşma beIN Sports HD 2'den canlı olarak izlenebilecek.

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Atletico Madrid Bayer Leverkusen maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman?
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