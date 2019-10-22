Büyük temizlik!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta olağanüstü kongreyi Ahmet Nur Çebi'nin kazanmasıyla değişim de başladı. Kulüpte ilk istifa CEO Gökhan Sarı'dan geldi.Gözler şimdi kongre öncesi Ahmet Nur Çebi'den 3 bine yakın oy karşılığında 1 milyon dolar istediği öne sürülen Genel Koordinatör Levent Çifter'de.BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda perşembe günü Vodafone Park'ta oynayacağı Braga maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. 19.55'te başlayacak olan zorlu mücadelede Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Luis Montero olacak.