Club Brugge PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Club Brugge PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Belçika temsilcisi Club Brugge, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Paris Saint German'i ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 6 puan ile lider olan Fransa ekibi, Belçika deplasmanında sürpriz yaşamak istemiyor. Paris Saint Germain, Real Madrid ve Galatasaray maçlarından iki galibiyet çıkartırken, Club Brugge karşısında da yenilgisiz liderliğini sürdürmenin peşinde olacak. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Club Brugge PSG maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.
Club Brugge ve Paris Saint Germain'i karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 22 Ekim 2019 Salı günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.
Mücadele, beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.
Club Brugge XI: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Sobol, Ritts, Vanaken, Diatta, Openda, Dennis, Tau.
PSG XI: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Veratti, Di Maria, Mbappe, Sarabia, Icardi.
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR