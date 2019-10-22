Club Brugge PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Club Brugge PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Belçika temsilcisi Club Brugge, Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Paris Saint German'i ağırlamaya hazırlanıyor. Grupta 6 puan ile lider olan Fransa ekibi, Belçika deplasmanında sürpriz yaşamak istemiyor. Paris Saint Germain, Real Madrid ve Galatasaray maçlarından iki galibiyet çıkartırken, Club Brugge karşısında da yenilgisiz liderliğini sürdürmenin peşinde olacak. Durum böyle olunca, mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de Club Brugge PSG maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

CLUB BRUGGE PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Club Brugge ve Paris Saint Germain'i karşı karşıya getirecek olan kritik karşılaşma, 22 Ekim 2019 Salı günü oynanacak ve 22.00'de başlayacak.

Mücadele, beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.

CLUB BRUGGE - PSG MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Club Brugge XI: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Sobol, Ritts, Vanaken, Diatta, Openda, Dennis, Tau.

PSG XI: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Veratti, Di Maria, Mbappe, Sarabia, Icardi.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Club Brugge ile Paris Saint-Germain, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez karşılaşıyor.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı son Belçika takımı, 2017/18 sezonunda deplasmanda 4-0 ve evinde 5-0 mağlup ettiği Anderlecht'ti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı maçı kaybetmeyen Club Brugge (1G 5B), daha önceki sekiz karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı.

PSG bugüne kadar ilk iki grup maçını kazandığı dört Şampiyonlar Ligi sezonunda da bir üst tura çıkmayı başardı (1994/95, 2013/14, 2015/16 & 2017/18).

Real Madrid filelerini iki kez havalandıran Club Brugge forveti Emmanuel Bonaventure (21 yıl 320 gün), Obafemi Martins'ten (20 yıl 40 gün) bu yana bunu başaran en genç Nijeryalı oyuncu oldu.