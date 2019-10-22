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'ndan anlamlı ziyaret 👏

'nin kaptanı , teşhisi konulan 16 aylık 'ı hastanede ziyaret etti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 22.10.2019 15:52
Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret 👏

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kaptanı Emre Belözoğlu, kanser teşhisi konulan 16 aylık Çınar Aydın'a, tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, minik Çınar'ı hastanede ziyaret eden Emre'nin, tedavi süreci hakkında baba Sercan Aydın ve anne Arzu Aydın'dan bilgi aldığı belirtildi. Emre Belözoğlu'nun, iyileşmesinin ardından Çınar ve ailesini Ülker Stadı'nda maça davet ettiği aktarıldı.

Açıklamada Emre Belözoğlu'nun, takımın imzaladığı Fenerbahçe formasını Çınar'a hediye ettiği kaydedildi.

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Emre Belözoğlu'ndan anlamlı ziyaret 👏
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