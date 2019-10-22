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Emre Bol: " maçında Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan 'ı mı izleyeceğiz?"

- maçı öncesi Emre Bol'dan flaş bir yorum geldi. A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programında konuşan Emre Bol, Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki futbolunu eleştirdi ve Real Madrid maçı öncesi uyardı. İşte Emre Bol'un sözlerinden öne çıkanlar...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 12:40
Emre Bol: Real Madrid maçında Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı izleyeceğiz?

Biz karşısında hangi 'ı seyredeceğiz? PSG karşısında oynayan Galatasaray'ı mı yoksa 10 kişi kalmış Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı seyredeceğiz. Karşımıza hangi Galatasaray çıkacak?

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Emre Bol: "Real Madrid maçında Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı izleyeceğiz?"
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