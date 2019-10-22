Emre Bol: "Real Madrid maçında Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı izleyeceğiz?"

Biz Real Madrid karşısında hangi Galatasaray'ı seyredeceğiz? PSG karşısında oynayan Galatasaray'ı mı yoksa 10 kişi kalmış Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı seyredeceğiz. Karşımıza hangi Galatasaray çıkacak?