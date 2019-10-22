Emre Bol: "Real Madrid maçında Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı izleyeceğiz?"

Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi Emre Bol'dan flaş bir yorum geldi. A Spor'da yayınlanan Artı Futbol programında konuşan Emre Bol, Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki futbolunu eleştirdi ve Real Madrid maçı öncesi uyardı. İşte Emre Bol'un sözlerinden öne çıkanlar...
Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:39Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 12:40
Biz Real Madrid karşısında hangi Galatasaray'ı seyredeceğiz? PSG karşısında oynayan Galatasaray'ı mı yoksa 10 kişi kalmış Sivasspor karşısında zavallıyı oynayan Galatasaray'ı mı seyredeceğiz. Karşımıza hangi Galatasaray çıkacak?