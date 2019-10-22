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'ye transfer olacağı iddia edilen için açıklama geldi

Adı ile anılan için kulübü açıklama yaptı. Açıklamada, genç futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.10.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 12:00
Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Ali Akman için açıklama geldi

Bursaspor Kulübü, 17 yaşındaki forvet Ali Akman'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönünde çıkan haberler üzerine açıklama yayımladı.

Transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Özellikle genç oyuncularımızın ön planda olduğu bu dönemde yaratılmaya çalışılan suni gündemlere taraftarlarımızın itibar etmemesini istiyoruz. Bursaspor olarak şu an tek gündemimizin, şampiyon olarak layık olduğumuz Süper Lig'e dönmek olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz" ifadelerine yer verildi.

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Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Ali Akman için açıklama geldi
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