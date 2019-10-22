Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda? Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubunda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. İki takımında grupta oynadığı diğer maçlarda galibiyeti bulunmuyor. Fatih Terim ve öğrencileri bu mücadeleden üç puan ile ayrılarak tur şansını devam ettirmeyi hedefliyor. Öte yandan dev maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyenler ''Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte GS Real Madrid maçı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler...

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray, bugün 22:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda Real Madrid'i konuk edecek.

İşte maçın yayın kanalı;