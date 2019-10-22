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'u Dybala sırtladı! - Juventus 2 - 1 (MAÇ SONUCU)

D grubu3. hafta maçları kapsamında evinde ağırladığı 'yı Dybala'nın golleriyle 2-1'lik skorla 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 00:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 00:53
Juventus'u Dybala sırtladı! - Juventus 2 - 1 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 3. maçında Lokomotiv Moskova ile evinde karşılaşan Juventus, Rus ekibini 2-1'lik skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçın ilk 45 dakikasında üstünlüğü kaybeden İtalyan takımı, ikinci 45 dakikada yaptığı kritik hamleyle üstünlüğü kazanarak galibiyeti kazandı ve averaj ile grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

Lokomotiv Moskova'da karşılaşmanın ilk yarısında 30. dakikada sahneye çıkan Aleksey Miranchuk attığı golle ilk yarıda takımına üstünlüğü kazandırdı.

Juventus'a maçı kazandıran gollere 77 ve 79. dakikalarda Paulo Dybala imza attı.

Bu sonuçla Juventus, puanını 72'ye yükselirken, Lokomotiv Moskova 3 puanda kaldı.

Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral, karşılaşmada yedek kulübesinde ye aldı.

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Juventus'u Dybala sırtladı! - Juventus 2 - 1 Lokomotiv Moskova (MAÇ SONUCU)
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