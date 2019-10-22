Kartal’da sakatlık şoku!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, kritik Braga ve Galatasaray maçları öncesi 3 sakatlık haberiyle sarsıldı. MKE Ankaragücü ile oynanan mücadelede kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz, ayak bileği zorlanan Douglas ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'den Kartal'a kötü haber geldi. Üç oyuncuya çekilen MR sonrasıtespit edildi. Burak'ın Braga ve G.Saray maçlarında oynamayacağı, Diaby ve Douglas'ın da 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.