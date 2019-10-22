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’da sakatlık şoku!

Siyah-beyazlı takıma , Douglas ve Diaby’den kötü haber geldi. Üç futbolcu da sakatlıkları nedeniyle Braga ve mücadelelerinde forma giyemeyecek

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Kartal’da sakatlık şoku!
Beşiktaş, kritik Braga ve Galatasaray maçları öncesi 3 sakatlık haberiyle sarsıldı. MKE Ankaragücü ile oynanan mücadelede kasık bölgesinde ağrısı olan Burak Yılmaz, ayak bileği zorlanan Douglas ve dizinde zorlanması olan Abdoulay Diaby'den Kartal'a kötü haber geldi. Üç oyuncuya çekilen MR sonrası Burak'ın sağ kasığında kanama, Douglas'ın sağ ayak bileği ve bağlarında yırtık, Diaby'nin sağ diz iç yan bağında grade 1 zorlanma tespit edildi. Burak'ın Braga ve G.Saray maçlarında oynamayacağı, Diaby ve Douglas'ın da 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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Kartal’da sakatlık şoku!
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