K.Gümrük’te goller teknik direktörden

BUGÜN NELER OLDU

TFF Birinci Lig'de dün oynanan Fatih Karagümrük-Osmanlıspor maçı yeşil sahalarda ender görünen ilginç anlara sahne oldu. İstanbul ekibinde hem teknik direktör hem de futbolcu olarak göreve başlayan Erkan Zegin, ilk 11'de sahaya çıktı.77. dakikada bir kez daha sahne alan Erkan Zengin, takımının ve kendisinin ikinci golünü ağlara gönderdi.Mücadeleyi 2-0 kazanan Karagümrük, 15 puanla üçüncü sıraya yükseldi. 4. yenilgisini alan Osmanlıspor ise 7 puanda kaldı.