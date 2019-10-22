Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > K.Gümrük’te goller teknik direktörden

K.Gümrük’te goller teknik direktörden

Hoca ve futbolcu olarak takımın başına geçen , ilk sınavında sahada ter döktü. 2 gol atıp Karagümrük’ü zafere taşıdı

Giriş Tarihi: 22.10.2019
K.Gümrük’te goller teknik direktörden
TFF Birinci Lig'de dün oynanan Fatih Karagümrük-Osmanlıspor maçı yeşil sahalarda ender görünen ilginç anlara sahne oldu. İstanbul ekibinde hem teknik direktör hem de futbolcu olarak göreve başlayan Erkan Zegin, ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli yıldız 43. dakikada kazanılan penaltının başına geçip ilk golünü attı. 77. dakikada bir kez daha sahne alan Erkan Zengin, takımının ve kendisinin ikinci golünü ağlara gönderdi. 34 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada ise kendisini oyundan çıkartıp alkışlattı. Mücadeleyi 2-0 kazanan Karagümrük, 15 puanla üçüncü sıraya yükseldi. 4. yenilgisini alan Osmanlıspor ise 7 puanda kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
K.Gümrük’te goller teknik direktörden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN