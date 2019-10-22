Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Lille Valencia maçı ne zaman hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Lille Valencia maç saati ve kanalı

Lille maçı ne zaman hangi kanalda? Lille Valencia maç saati ve kanalı

Sezonun ilk galibiyetini almak isteyen Lille, Stade Pierre Mauroy'da ’yı ağırlayacak. Maçı takip etmek isteyen spor severler, “Lille Valencia maçı ne zaman saat kaçta?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Henüz puan yüzü görmeyen ekibi, bu sene çıktığı ilk iki maçta 5 yiyerek grupta son sırada yer alırken, Valencia ise averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı ile ilgili detaylar…

Giriş Tarihi: 22.10.2019 16:03 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 16:02
Lille Valencia maçı ne zaman hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Lille Valencia maç saati ve kanalı

Spor severler, bu hafta oynanacak olan Lille Valencia Şampiyonlar Ligi maçına odaklandı. Grupta sıfır puanla son sırada yer alan Lille, ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak Geçtiğimiz cumartesi günü Toulouse'a karşı mağlup olan teknik direktör Christophe Galtier'in yönetimindeki Lille, bu mağlubiyetle birlikte 7 maçta 1 galibiyet almış oldu. Peki, Lille Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ LILLE – VALENCIA MAÇI SAATİ VE KANALI

Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

  • Lille-Valencia Maçı Hangi Gün?

Lille-Valencia Maçı 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

  • LİLLE-VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Lille-Valencia Maçı 22:00'de başlayacak.

  • LİLLE-VALENCİA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Lille ile Valencia arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Pierre Mauroy Stadyumu, Villeneuve d'Ascq'da oynanacak.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Lille Valencia maçı ne zaman hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Lille Valencia maç saati ve kanalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN