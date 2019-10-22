Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Manchester City'den fırtına gibi geri dönüş! Manchester City 5 - 1 Atalanta (MAÇ SONUCU)

'den fırtına gibi geri dönüş! Manchester City 5 - 1 Atalanta (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi C grubu karşılaşmasında İngiltere temsilcisi , rakibi Atalanta'yı 5 golle devirerek 3 puanın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 23.10.2019 01:04 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 01:33
Manchester City'den fırtına gibi geri dönüş! Manchester City 5 - 1 Atalanta (MAÇ SONUCU)

İngiltere ekibi Manchester City, C Grubu'nda İtalya temsilcisi Atalanta'yı 5-1'lik skorla geçti.

Ev sahibi Manchester City'nin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 34 ve 38. dakikalarda Sergio Agüero, 58, 64 ve 69. dakikalarda Raheem Sterling attı. Atalanta'nın tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 0-5

Galatasaray - Real Madrid (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya): 2-3

Tottenham (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 5-0

Manchester City (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-2

Juventus (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-1

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Manchester City'den fırtına gibi geri dönüş! Manchester City 5 - 1 Atalanta (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN