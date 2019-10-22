Manchester City'den fırtına gibi geri dönüş! Manchester City 5 - 1 Atalanta (MAÇ SONUCU)

İngiltere ekibi Manchester City, C Grubu'nda İtalya temsilcisi Atalanta'yı 5-1'lik skorla geçti.

Ev sahibi Manchester City'nin gollerini ikincisi penaltıdan olmak üzere 34 ve 38. dakikalarda Sergio Agüero, 58, 64 ve 69. dakikalarda Raheem Sterling attı. Atalanta'nın tek golünü 28. dakikada penaltıdan Ruslan Malinovskyi buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge (Belçika) - PSG (Fransa): 0-5

Galatasaray - Real Madrid (İspanya): 0-1

Olympiakos (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya): 2-3

Tottenham (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan): 5-0

Manchester City (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 5-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-2

Juventus (İtalya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-1

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0