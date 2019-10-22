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Melnjak devre arasında Avrupa yolcusu

Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olan 'un sol bek oyuncusu 'ı Avrupa'dan birçok kulübün izlediği öğrenildi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:06
Melnjak devre arasında Avrupa yolcusu

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Dario Melnjak, gösterdiği performansla Hırvatistan Milli Takımı'na kadar yükselmeyi başarırken, adı Fenerbahçe ile yaz transfer döneminde anıldı. 26 yaşındaki sol bek oyuncusu bu sezon 8 maçta 2 gol atma başarısı gösterirken, Hırvat oyuncuyu Avrupa'dan birçok takımın izlediği ve özellikle Belçika'dan bir kulübün ara transfer döneminde oyuncuyu transfer etmek için Rizespor ile masaya oturacağı öğrenildi. Çaykur Rizespor'un ise Haziran 2020'de sözleşmesi bitecek olan Melnjak'ı bonservis bedeli kazanmadan yollamak istemediğinden dolayı oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Dario Melnjak, Çaykur Rizespor ile 24 maçta forma giyerken 6 gol atıp 2 asist yapma başarısı gösterdi.

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Melnjak devre arasında Avrupa yolcusu
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