Planımızı iyi yaptık

FEGHOULİ

DİAGNE

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid maçı öncesi basın toplantısında konuştu. İşte İmparator'un açıklamaları: "Bu maç, grup sıralamasında en kritik maçlardan biri. Madrid'i mutlaka konfor alanının dışına itmeliyiz. Oyunu ne zaman kontrol edeceğimizi, geçiş hücumlarını nasıl değerlendireceğimizi iyi planladık. Herkes savunma ve hücumda ne yapacağını biliyor.Oyunun her yönünü çok iyi oynayabilen bir takım. Savunma problemleri var ve bunu iyi değerlendirmeliyiz.""Bir saniye bile böyle takımlara karşı oyunun dışında kalamazsınız. Böyle maçlarda oyuncularıma ben şunu söylerim: Bu bir şanstır.Oyuncularımızın kendini gösterme çabası, dünyanın bunu seyrediyor olması onları bir podyuma çıkarıyor. Konsantre olmaları, kendilerini ifade etmeleri gerek. Real Madrid'e mağlup olduğunuz zaman kimse size bir şey söylemez. Zidane'ın dünya futbolunda tartışılır bir tarafı yok."Kısa süre önce PSG ile oynadık. Maçtan sonra tribüne çağırdılar. Galatasaray seyircisinin çok yaptığı bir şey değildir. Ligde kazanılan maçlarda sonra bile nadir olur. Taraftarlar oyunu o kadar beğenmiş ki mağlup olmasına rağmen maç sonu takımı tribüne çağırdı. Real Madrid olur, Barcelona olur, PSG olur, Manchester olur.Değeri 1 milyarın üstünde olan ikinci bir takımla oynuyoruz, aşağı oynamıyoruz zaten."İspanyol basını, Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın bugün kaybetmesi durumunda görevden alınacağını iddia etti. Sadece Fransız teknik adam için değil Real Madrid açısından da Türk Telekom Stadı'ndaki maçı "Cehennemde final" olarak manşetlerine taşıyan Marca ve As, "Real Madrid'in kaderi İstanbul'da" derken "Hazard bu bir final" sözleriyle de yıldız oyuncuya mesaj verdi.Sarı-kırmızılılarda tarihi maç öncesinde Feghouli seferberliği yaşanıyor. Cezayir Milli Takımı'ndan dönüşü sonrasında dinlendirilen hücum oyuncusu, Real Madrid maçına hazırlandı. Andone ve Babel'i, Feghouli ile desteklemek isteyen Terim, sağlık heyetinden de son raporu beklerken oyuncu da iğne ile oynamak için baskı yapıyor.Cimbom, Real Madrid maçının hazırlıklarını dün akşam Fatih Terim gözetiminde yapılan antenmanla tamamladı. İdmana Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao katılmadı. Sakatlığı bulunan 33 yaşındaki golcü, maç kadrosuna da alınmadı. Falcao bu sezon 5 maçta forma giyebildi.Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile sahasında oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı. Senegalli golcünün hocası Philippe Clement konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Diagne'den son birkaç gün içerisinde antrenmanda çok az şey gördüm ve performansından etkilenmedim. Salı günü (bugün) Vanaken ve Rits'in yanında kimin oynayacağına bekleyip karar vereceğiz."