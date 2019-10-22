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Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman?

3. Hafta karşılaşmaları heyecanı yaşanıyor. C Grubu üçüncü maçında Shakhtar Donetsk sahasında ’i ağırlayacak. Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? İki takımında gruplarda birer galibiyetleri bulunuyor. Manchester City’nin ardından ikincilik mücadelesi verecek olan ekipler için bu maç hayati önem taşıyor. Futbolseverler Shaktar Donetsk Dinamo Zagreb maçı saat kaçta hangi kanalda ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtnı sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:18
Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. Hafta karşılaşmasında Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk, Dinamo Zagreb'i sahasında ağırlayacak. Gruplardan çıkma adına oldukça önemli olan bu mücadele de iki ekipte galibiyet için savaşacak. Ukrayna ligini domine etmeye devam eden Shaktar'ın grupta 1 galibiyeti bulunuyor. Öte yandan Dinamo Zagreb de gruplarda oynadığı 2 maçın birinden galibiyet ile ayrıldı. Peki, Shaktar Donetsk Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda? Shaktar Donetsk Dinamo Zagreb maçı ne zaman saat kaçta? İşte tüm bu soruların yanıtları…

SHAKTAR DONETSK DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

C Grubu'nda üç puanlı iki takımı karşı karşıya getirecek maç 22 Ekim Salı günü oynanacak. Karşılaşma TSİ 19:55'te başlayacak.

Zorlu müsabaka, beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

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Shakhtar Donetsk Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman?
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