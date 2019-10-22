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Son dakika haberi: maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor? O isimler ilk 11'de yok!

, Şampiyonlar Ligi A grubundaki üçüncü maçında kendi sahasında ’i konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak dev maç öncesi heyecan dorukta! Teknik Direktör Fatih Terim ve öğrencileri bu maçtan galibiyetle ayrılarak tur şansını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı takımın muhtemel 11’i netleşirken mücadele öncesi son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Öte yandan maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbol severler ‘’Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda’’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Maçın yayın kanalı bilgileri ve canlı anlatımına buradan ulaşabilirsiniz. Peki, ’Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte GS Real Madrid maçı hangi kanalda sorusunun cevabı!

Giriş Tarihi: 22.10.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 17:43
Son dakika haberi: Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor? O isimler ilk 11'de yok!

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz kendi sahasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki takımın oynayacağı mücadeleyi Daniela Orsato yönetecek. Dev maç öncesi muhtemel 11'ler de belli olurken iki takımda da yıldız futbolcular kadroda yer almıyor. Öte yandan mücadelenin yayın kanalı bilgileri de en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. '' Real Madrid maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Futbol severlerde nefeslerini tutarken maçın yayın kanalı bilgilerii araştırıyor.

İşte muhtemel 11'ler ve dev maçın yayın kanalı;

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Son dakika haberi: Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor? O isimler ilk 11'de yok!
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