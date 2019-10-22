Son dakika haberi: Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta başlıyor? O isimler ilk 11'de yok!

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz kendi sahasında kritik bir mücadeleye çıkacak. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki takımın oynayacağı mücadeleyi Daniela Orsato yönetecek. Dev maç öncesi muhtemel 11'ler de belli olurken iki takımda da yıldız futbolcular kadroda yer almıyor. Öte yandan mücadelenin yayın kanalı bilgileri de en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. ''Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda'' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilirsiniz. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak?

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı. Futbol severlerde nefeslerini tutarken maçın yayın kanalı bilgilerii araştırıyor.

İşte muhtemel 11'ler ve dev maçın yayın kanalı;