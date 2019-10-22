KIRINTILI'DAN

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 2-0 yenip ligdeki 4. galibiyetini aldı. Maçın 20. saniyesinde Konyaspor yarı sahasına gönderilen hava topunu ceza sahası dışında eliyle kontrol eden kaleci Serkan Kırıntılı, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.. 54'te Robin Yalçın, kaleci Ertuğrul'u avlayıp skoru belirledi: 2-0.MAÇIN başlama düdüğüyle birlikte Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı kendisine gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol edince kırmızı kart gördü. Tecrübeli kalecinin 20. saniyede gördüğü kart futbol tarihine geçti.DÜNYA ve Avrupa şampiyonu milli tekvandocu İrem Yaman, Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası için kendisine milli takım seçmesine katılacağının söylendiğini, bu durum karşısında şaşırdığını ifade etti. Yaman, "Avrupa Oyunları'nda tekvando yoktu. Onun için ekstra G4 Avrupa Şampiyonası yapıyorlar. G4 Avrupa Tekvando Şampiyonası için Türkiye seçmesine gireceğim söylendi. Bu ayki olimpik sıralamada benim üstte olmama rağmen bir altımdaki arkadaşımla seçme yapılacağını söylediler." dedi.ROMANYA'NIN ev sahipliği yaptığı Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 73 kiloda Muhammet Furkan Özbek, iki Avrupa rekoru kırarak 3 altın madalya kazandı., toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle yine Avrupa rekorunu kırarak altın madalya aldı. Batuhan Yüksel ise koparmada 135 kilo ile 5'inci, silkmede 177 kilo ile gümüş, toplamda ise 312 kilo ile Avrupa üçüncüsü olup bronz kazandı.UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, kadınların statlara girmesini yasaklayan ülkelere sert yaptırımlar uygulayacak. Geçtiğimiz ay UEFA'ya bağlı federasyonlara bir mektup gönderen Ceferin, "Hiçbir maç, turnuva ya da organizasyon; kadınların stadyumlarda yer almasına izin verilmeyen ülkelerde yapılmayacaktır" ifadesini kullandı. Geçtiğimiz aylarda İran'ın Tahran kentinde kadınların girmesi yasak olan bir stadyuma gizlice giren Sahar Khodayari tutuklanmış ve kaldırıldığı hastanede kendini yakarak hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine kadınların stadyumlara girmesi ve benzeri yasaklar, dünyanın dört bir yanında protesto edilmişti.