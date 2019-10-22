VEDATarsa kazanır

BU sezon F.Bahçe'yi sırtlayan isimlerin başında Vedat Muriqi geliyor... Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı oyuncu performansı ile de parmak ısırtırken takımını da golleri ile zirveye oynattı. 5-0 kazanılan Gaziantep maçında ağları sarsan Muriqi, 2-1'lik Başakşehir, 2-1 biten Ankaragücü ve son olarak da 8. haftada 2-1 sona eren Yukatel Denizlispor maçlarında gol buldu.
F.Bahçe'nin kazandığı 4 mücadelede de golcü oyuncunun imzası bulunurken Muriqi'in gol atamadığı G.Saray (0-0), Antalya (0-1), Trabzonspor (1-1) ve Alanyaspor (3-1)
maçlarında puan kaybedildi.