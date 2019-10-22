VEDATarsa kazanır

BUGÜN NELER OLDU

BU sezon F.Bahçe'yi sırtlayan isimlerin başında Vedat Muriqi geliyor... Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı oyuncu performansı ile de parmak ısırtırken takımını da golleri ile zirveye oynattı.F.Bahçe'nin kazandığı 4 mücadelede de golcü oyuncunun imzası bulunurken Muriqi'in gol atamadığımaçlarında puan kaybedildi.