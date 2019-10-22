Volkan Demirel teknik direktörlükteki hedefini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu, Erzurum'da başladı. Aralarında A Milli formayı da terletmiş olan Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Ahmet Dursun ve Serkan Balcı gibi isimlerin yer aldığı 30 kursiyerin antrenör olmak için katıldığı UEFA B Antrenörlüğü kurs programında, Beşiktaş'ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ömer Kaner eğitim verdi.

Sunum olarak antrenman, sporcu, antrenör ve antrenörün görevleri başlıklı konulardan bahseden Mehmet Ekşi, daha sonra teknik direktör adaylarını Yüksek İrtifa Futbol Sahası'na çıkararak teknik anlamda bilgiler verdi. Ömer Kaner'in, kursiyerlere uygulamalı olarak anlatmış olduğu bilgileri özellikle Volkan Demirel, not alarak dinledi.