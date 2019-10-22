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teknik direktörlükteki hedefini açıkladı!

Futbolculuk hayatlarını teknik adam olarak devam ettirmek isteyen 30 kursiyer, Türkiye Futbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu UEFA B Antrenör Kursu için Erzurum’a geldi. 12 gün sürecek eğitimde ders alanlar arasında bulunan Yardımcı Antrenörü , "Kaleci olduğum için herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefim tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek" dedi.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 22.10.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 11:18
Volkan Demirel teknik direktörlükteki hedefini açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu, Erzurum'da başladı. Aralarında A Milli formayı da terletmiş olan , Egemen Korkmaz, Ahmet Dursun ve Serkan Balcı gibi isimlerin yer aldığı 30 kursiyerin antrenör olmak için katıldığı UEFA B Antrenörlüğü kurs programında, Beşiktaş'ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve 'nin eski kaptanı Ömer Kaner eğitim verdi.

Sunum olarak antrenman, sporcu, antrenör ve antrenörün görevleri başlıklı konulardan bahseden Mehmet Ekşi, daha sonra teknik direktör adaylarını Yüksek İrtifa Futbol Sahası'na çıkararak teknik anlamda bilgiler verdi. Ömer Kaner'in, kursiyerlere uygulamalı olarak anlatmış olduğu bilgileri özellikle Volkan Demirel, not alarak dinledi.

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Volkan Demirel teknik direktörlükteki hedefini açıkladı!
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