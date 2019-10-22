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Zaferler senin ruhunda var

Giriş Tarihi: 22.10.2019
Zaferler senin ruhunda var
ŞAMPİYONLAR Ligi'nde Galatasaray için ya tamam ya devam maçı! Sarıkırmızılılar ilk hafta Club Brugge deplasmanında alınan 1 puanın ardından evinde PSG'ye 1-0 yenilirken, final maçı geldi çattı. Cimbom, bugün Bale, Modric, Vazquez, Asensio, Diaz ve Nacho'nun eksikliği ile İstanbul'a gelen Real Madrid'i yenerse 2. tur için büyük avantaj yakalayacak.

SAAT: 22.00
YAYIN: BEIN SPORTS1
STAT: TÜRK TELEKOM
HAKEM: DANIELE ORSATO
SICAKLIK: 20 DERECE

4.67
Şampiyonlar Ligi tarihinde en fazla 5 kez oynanan eşleşmelerde en çok gol atılan karşılaşmalar iki takım arasında oldu. (6 maç, 28 gol, 4.67 ortalama)
2
Aslan, Devler Ligi'nde son 28 maçında sadece 2 kez kazandı. (Benfica, L.Moskova)
57
Şampiyonlar Ligi'nde 57. iç saha maçına çıkacak olan sarı-kırmızılılar 22 galibiyet, 18 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Aslan bu maçlarda 68 gol atarken 71 golü de kalesinde gördü.
1
Sarı-kırmızılılar Avrupa'da İspanyol ekipleri ile oynadığı son 17 maçta sadece Real Madrid'i 2012-13 sezonunda 2-1 yenerken diğer maçlarda 12 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.
5
Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, G.Saray'a karşı sahaya çıktığı 3 Şampiyonlar Ligi maçında 3 gol atıp 2 kez de asist yaparak 5 gole katkı sağladı.
50
Fatih Terim kariyerinin 50. Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor. İmparator daha önce 49 maçta 14 kez galibiyet alırken 10 beraberlik ve 25 yenilgi ile sahadan ayrıldı.

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