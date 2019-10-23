Ajax Chelsea maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi H grubu Ajax Chelsea maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi H grubunun bu hafta oynanacak maçları için heyecan dorukta. Grubun şimdilik zirvesinde yer alan Ajax, üçüncü sıraya adını yazdıran Chelsea ile mücadele edecek. İngiliz takım Ekim 2013 tarihinden bu yana ilk kez üst üste iki deplasman galibiyeti alabilmek için mücadele edecek. Amsterdam Arena stadyumunda karşılaşılacak mücadele için spor severler internet üzerinden araştırmalara başladı. Peki Ajax Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Ajax Chelsea maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

AJAX CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi H grubu üçüncü hafta karşılaşmalarında Ajax Chelsea maçı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Amsterdam Arena stadında karşılaşılacak olan mücadele bugün yani 23 Ekim tarihinde saat 19.55'te başlayacak.

AJAX CHELSEA MAÇI CANLI OLARAK HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ajax Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı; CBC Sport , Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.